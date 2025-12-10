Una moschea in via Po Rispunta l’idea

L’ipotesi di un centro culturale islamico in via Po torna a suscitare interesse, coinvolgendo il progetto di riqualificazione di una porzione dell’ex fabbrica situata all’angolo con viale Forlanini. La proposta, che prevede la realizzazione di una moschea, riaccende il dibattito sulla presenza e l’integrazione delle comunità musulmane nel contesto urbano.

Torna prepotentemente alla ribalta l'ipotesi della realizzazione di un centro culturale islamico in una porzione dell'ex fabbrica collocata in via Po, all'angolo con viale Forlanini. Sui social circola da alcuni mesi una proiezione progettuale di ciò che potrebbe diventare lo spazio che la comunità islamica starebbe per comprare: una sala di preghiera per uomini e donne, una sala conferenze e cerimonie, una palestra ed un asilo nido. Tutto nei 2.400 metri quadri che i fedeli musulmani, già da circa due anni, stanno cercando di acquistare. Infatti, nel gennaio 2024, il referente spiegò a Il Giorno il progetto in nuce anche se poi su tutta la vicenda era calato il silenzio.