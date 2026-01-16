Roma | funzionario aggredito a Termini per due fermati custodia cautelare in carcere

A Roma, due persone sono state sottoposte a custodia cautelare in carcere dopo aver aggredito un funzionario ministeriale di 57 anni vicino alla stazione Termini. Il fermo è stato convalidato, confermando l’accertamento delle responsabilità. L’episodio si è verificato lo scorso sabato e l’indagine prosegue per chiarire le circostanze dell’accaduto.

È stato convalidato il fermo di due individui accusati di aver aggredito un funzionario ministeriale di 57 anni, il quale è stato vittima di un attacco avvenuto lo scorso sabato nelle immediate vicinanze della stazione Termini di Roma. Questa decisione è stata presa dal Giudice per le indagini preliminari, il quale ha disposto per i due indagati la misura cautelare della custodia in carcere. I due giovani, un ragazzo di 18 anni e un 20enne, entrambi di origine nordafricana, sono accusati di tentato omicidio. L’aggressione si è verificata intorno alle 22:00 in via Giolitti, quando il funzionario del ministero delle Imprese e del Made in Italy è stato assalito da un gruppo di persone. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

