Funzionario Mimit aggredito a Termini | altri due fermati 20enni tunisini

Nella giornata di oggi si sono concluse le operazioni di fermo relative all'aggressione di un funzionario del Mimit avvenuta sabato sera nei pressi di Termini, a Roma. Due giovani tunisini, entrambi 20enni, sono stati identificati e fermati dalla polizia. L’episodio ha suscitato preoccupazione, poiché il funzionario è stato ricoverato in condizioni gravissime. La vicenda resta sotto stretta osservazione delle autorità.

(Adnkronos) – Altre due persone sono state fermate dalla polizia per l'aggressione al funzionario del Mimit, ricoverato in condizioni gravissime, avvenuta sabato sera nei pressi della stazione Termini a Roma. Si tratta di un 20enne tunisino con precedenti per furto, rapina e lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, e di un 21enne tunisino .

