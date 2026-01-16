Roma, Bailey verso l’addio: i giallorossi cercano una soluzione La Roma prosegue le operazioni di mercato invernale con l’obiettivo di rinforzare l’attacco senza aumentare eccessivamente la rosa. La società valuta diverse opzioni, tra cui la possibile cessione di Bailey, per mantenere equilibrio e flessibilità nella rosa già ampia. La strategia mira a ottimizzare le risorse, garantendo una squadra competitiva senza sovraccaricare il reparto offensivo.

La Roma continua a muoversi con decisione sul mercato invernale, seguendo una linea ormai chiara: rafforzare l’attacco, ma senza appesantire una rosa già profonda. Gli arrivi di Robinio Vaz e Donyell Malen hanno alzato il livello qualitativo del reparto offensivo, ma il lavoro della dirigenza non si ferma alle entrate. Per sbloccare nuove operazioni, infatti, a Trigoria si lavora anche sul fronte delle uscite. E uno dei nomi destinati a finire al centro delle valutazioni è quello di Leon Bailey. Bailey ai margini del progetto giallorosso. Il futuro dell’esterno offensivo sembra ormai lontano dalla Capitale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

