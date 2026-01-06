Roma Bailey verso l’addio | sirene turche e rientro all’Aston Villa

La Roma si prepara a concludere le trattative di mercato invernale, concentrandosi sulle cessioni e sugli acquisti necessari per migliorare l’attacco. Tra le possibili uscite figura anche il trasferimento di Tammy Bailey, con il suo addio che potrebbe aprire nuove opportunità. La società lavora per ottimizzare la rosa e affrontare il proseguo della stagione con una formazione più equilibrata.

La Roma accelera sul mercato invernale e prepara le prime uscite. L'obiettivo resta sistemare l'attacco dopo una prima parte di stagione sotto tono, con Giacomo Raspadori e Joshua Zirkzee che restano nomi caldi sul taccuino. Ma le mosse passano anche dalle cessioni. In uscita c'è Leon Bailey. Secondo La Gazzetta dello Sport, l'esterno è destinato a lasciare Trigoria già a gennaio dopo una parentesi deludente, segnata da problemi fisici e scarso rendimento. L'idea è il rientro in prestito all'Aston Villa, prima di valutare una nuova sistemazione. Nelle ultime ore sono arrivati sondaggi dalla Turchia, dove diversi club guardano al profilo del giamaicano nonostante una stagione complicata.

