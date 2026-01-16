Robbie Williams torna con il suo nuovo album di inediti, intitolato “Britpop”. Disponibile sia in formato digitale che fisico sul suo store ufficiale, il progetto rappresenta un ritorno alle sonorità tipiche del genere. L’album, annunciato a sorpresa, offre ai fan un’ulteriore testimonianza della sua carriera musicale.

Roma, 16 gen. (askanews) – Robbie Williams torna a sorpresa con il suo nuovo e atteso album di inediti, “Britpop”, disponibile in digitale e in formato fisico sul suo store ufficiale. Il 6 febbraio, invece, uscirà “Britpop (Deluxe Edition)”. Nell’album, composto da 11 nuove tracce, sono contenuti i singoli “Rocket”, che vede la partecipazione alla chitarra della leggenda dei Black Sabbath Tony Iommi e “Spies” dal sapore indie-pop scritto da Robbie e dai suoi collaboratori di lunga data Karl Brazil e Owen Parker. La copertina dell’album è un chiaro richiamo al titolo, e presenta un dipinto di uno dei look più iconici di Robbie: la tuta rossa che indossò al Glastonbury Festival nel 1995, all’apice dell’era Britpop. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Robbie Williams ha pubblicato a sorpresa il nuovo album “Britpop”

Leggi anche: Robbie Williams è stregato dal nuovo album di Lily Allen: “Un incontro tra Black Mirror e Smash Hits”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Musica di Seta, Zénta, il nuovo album di inediti di Chiara Raggi; Al via oggi LA VITA È BELLA COSÌ COM'È TOUR 2026, il tour europeo del cantautore PIPPO POLLINA. Eseguirà per la prima volta live il nuovo album di inediti Fra guerra e pace; The Niro presenta il nuovo album di inediti “La nascita”; BLOOOM, il nuovo album di inediti dei Planet Funk.

Musica, nuovo album di inediti per Robbie Williams: “Britpop” - (askanews) – Robbie Williams torna a sorpresa con il suo nuovo e atteso album di inediti, “Britpop”, disponibile in digitale e in formato fisico sul suo store ufficiale. askanews.it

Harry Styles annuncia il nuovo album, quando esce e il titolo - Il progetto vedrà la luce il prossimo 6 marzo e attualmente sono già disponibili i pre- novella2000.it