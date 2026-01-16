Ritrovata la macchina rubata sotto casa a Gardolo | ecco dov' era

È stata ritrovata sotto casa a Gardolo la Suzuki Ignis rubata nei giorni scorsi. La vettura, che aveva suscitato preoccupazione tra i residenti, è stata recuperata senza danni. La vicenda ha evidenziato l’importanza di sistemi di sicurezza efficaci e di una pronta collaborazione tra le forze dell’ordine e la comunità locale.

La notizia del furto sotto casa della Suzuki Ignis patito da un cittadino di Gardolo nei giorni scorsi aveva lasciato parecchia indignazione e anche dispiacere per l’accaduto, con tanto di mobilitazione per ritrovare la vettura.E, alla fine, la vettura è stata ritrovata. È stato lo stesso. 🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

