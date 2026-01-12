Gardolo auto rubata direttamente sotto casa | Non c' è più limite allo schifo

Nella serata di sabato 10 gennaio, a Gardolo, un’automobile è stata rubata sotto casa del proprietario. L’episodio evidenzia ancora una volta come il furto di veicoli rappresenti una minaccia concreta per la sicurezza dei cittadini e la tranquillità delle comunità locali. Un episodio che solleva interrogativi sulla tutela della proprietà e l’efficacia delle misure di prevenzione adottate.

Erano da poco passate le 19 di sabato 10 gennaio, un normale sabato sera di relax per tanti, ma non certo per il ladro che ha pensato bene di sottrarre l’auto al legittimo proprietario letteralmente sotto casa.È successo a Gardolo, con il furto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: In auto e a casa merce rubata. Due nei guai Leggi anche: Auto rubata nel giardino di casa, la proprietaria: "Aiutatemi a ritrovarla" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. " APPELLO URGENTE - AUTO RUBATA Chiedo gentilmente la massima condivisione di questo messaggio. È successo a un signore di Gardolo (Trento), ed è una cosa che può capitare a tutti noi. Dettagli del veicolo: Modello: Suzuki Ignis Targa: FG776X - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.