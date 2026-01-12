Gardolo auto rubata direttamente sotto casa | Non c' è più limite allo schifo

Nella serata di sabato 10 gennaio, a Gardolo, un’automobile è stata rubata sotto casa del proprietario. L’episodio evidenzia ancora una volta come il furto di veicoli rappresenti una minaccia concreta per la sicurezza dei cittadini e la tranquillità delle comunità locali. Un episodio che solleva interrogativi sulla tutela della proprietà e l’efficacia delle misure di prevenzione adottate.

Erano da poco passate le 19 di sabato 10 gennaio, un normale sabato sera di relax per tanti, ma non certo per il ladro che ha pensato bene di sottrarre l’auto al legittimo proprietario letteralmente sotto casa.È successo a Gardolo, con il furto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. 🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

