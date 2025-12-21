Ritrovata macchina rubata sequestrati 170 grammi di droga e oltre 50mila euro di multe

Nelle operazioni di controllo condotte recentemente, sono stati effettuati numerosi accertamenti su persone e veicoli. Sono stati sequestrati 170 grammi di sostanze stupefacenti, un coltello a serramanico e sono state contestate multe per oltre 50.000 euro. La presenza di un veicolo recuperato e altre attività di polizia hanno portato a denunce e un arresto. Questi interventi evidenziano l’impegno delle forze dell’ordine nel mantenere la sicurezza pubblica.

Trenta controlli a persone, quindici a veicoli, un coltello a serramanico requisito e, come se non bastasse, 170 grammi di droga sequestrati, sei denunce e un arresto. Tutto questo in una sola serata, quella di due giorni fa. Sono i risultati di un servizio di controllo straordinario dei.

