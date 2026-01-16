Ricorso sulle festività lavorate Amazon perde anche in Appello

Amazon subisce una seconda sconfitta in tribunale in pochi mesi, questa volta in appello. La Corte di Appello di Brescia ha confermato la decisione del tribunale di Bergamo, riconoscendo ai lavoratori di Amazon Italia Transport il diritto a ricevere l’intera quota di stipendio per le festività lavorate. La vicenda evidenzia le controversie legali legate ai diritti dei lavoratori nel settore logistico.

Seconda sconfitta nel giro di pochi mesi in tribunale per Amazon. La sezione lavoro della Corte di Appello di Brescia ha respinto l’appello della multinazionale contro la sentenza del tribunale di Bergamo che chiedeva il riconoscimento ai lavoratori di Amazon Italia Transport dell’intera quota di stipendio dovuta per le festività lavorate. Il giudice, inoltre, ha condannato Amazon al pagamento delle spese legali sostenute dalla parte avversa. Anche la corte d’appello vede dunque riconosciute le ragioni dei lavoratori Amazon, circa 15.000 in tutta Italia, sulle festività lavorate e non retribuite in maniera corretta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

