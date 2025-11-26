Festività l' appello di Confesercenti | Per i regali scegliete le librerie della provincia
Sil Confesercenti delle province di Pisa, Lucca e Massa Carrara lancia un appello in vista delle festività natalizie. Il presidente Marco Turini invita cittadini e lettori a scegliere i libri acquistati nelle librerie del territorio come dono di Natale, un gesto semplice ma fondamentale per. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
