Ricky Brabec conquista la penultima tappa della Dakar 2026 tra le moto e si avvicina al trionfo finale
Ricky Brabec ha vinto la penultima tappa della Dakar 2026 nella categoria moto, avvicinandosi alla conquista del titolo finale. Dopo la tappa da Al Henakiyah a Yanbu, i concorrenti si preparano all’ultima fase del rally raid più impegnativo del calendario, che si concluderà a breve. La competizione si avvicina alla conclusione, con gli atleti che cercano di consolidare le proprie posizioni in vista della vittoria finale.
La Dakar 2026 si avvicina al suo epilogo. Dopo una notte trascorsa ad Al Henakiyah, i protagonisti del rally raid più duro al mondo hanno affrontato la penultima tappa, una lunga cavalcata verso Yanbu, il punto da cui tutto aveva avuto inizio. Un anello che si chiude, dopo 720 chilometri di fatica, polvere e resistenza, 311 dei quali contro il tempo. La dodicesima frazione è stata la sintesi perfetta dello spirito della Dakar: un concentrato di insidie, velocità e navigazione estrema. “ Se i distacchi al vertice non si sono ancora cristallizzati, questa tappa offre l’ultima occasione per cambiare il destino della corsa “, avevano avvertito gli organizzatori. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Dakar 2026, Tosha Schareina firma il bis nella tappa 4 tra le moto e ribalta la classifica
Leggi anche: Adrien Van Beveren vince la decima tappa tra le moto nella Dakar 2026, Lucci in top10. Sanders cade
Ricky Brabec conquista la penultima tappa della Dakar 2026 tra le moto e si avvicina al trionfo finale - Dopo una notte trascorsa ad Al Henakiyah, i protagonisti del rally raid più duro al mondo hanno affrontato la ... oasport.it
Ricky Brabec vince la tappa 6 della Dakar 2026 moto dopo la penalità a Daniel Sanders, che resta leader per 45 secondi - Ricky Brabec vince la tappa 6 Marathon della Dakar 2026 moto dopo la penalità a Daniel Sanders, che resta leader per 45 secondi ... motorbox.com
Dakar 2026, Benavides (KTM) vince la settima tappa nelle moto. Sanders leader della classifica
La tappa più drammatica della Dakar 2026. @rallyteamhrc continua a vincere e la classifica generale si ribalta. @adrienvanbeveren domina le dune e vince la tappa. @rickybrabec chiude in P2 (+3'49"), restando tra i più costanti dell'intero Rally. @skylerhowe - facebook.com facebook
#Dakar2026 #DakarinSaudi Tosha Schareina si prende la quarta tappa, la prima marathon dell'edizione 2026, in una giornata memorabile per Honda HRC! Grazie agli abbuoni in qualità di apripista lo spagnolo chiude al comando la giornata con 6" su Ricky x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.