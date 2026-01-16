ricky brabec conquista la penultima tappa della dakar 2026 tra le moto e si avvicina al trionfo finale

Ricky Brabec ha vinto la penultima tappa della Dakar 2026 nella categoria moto, avvicinandosi alla conquista del titolo finale. Dopo la tappa da Al Henakiyah a Yanbu, i concorrenti si preparano all’ultima fase del rally raid più impegnativo del calendario, che si concluderà a breve. La competizione si avvicina alla conclusione, con gli atleti che cercano di consolidare le proprie posizioni in vista della vittoria finale.

La Dakar 2026 si avvicina al suo epilogo. Dopo una notte trascorsa ad Al Henakiyah, i protagonisti del rally raid più duro al mondo hanno affrontato la penultima tappa, una lunga cavalcata verso Yanbu, il punto da cui tutto aveva avuto inizio. Un anello che si chiude, dopo 720 chilometri di fatica, polvere e resistenza, 311 dei quali contro il tempo. La dodicesima frazione è stata la sintesi perfetta dello spirito della Dakar: un concentrato di insidie, velocità e navigazione estrema. “ Se i distacchi al vertice non si sono ancora cristallizzati, questa tappa offre l’ultima occasione per cambiare il destino della corsa “, avevano avvertito gli organizzatori. 🔗 Leggi su Oasport.it

