Dakar 2026 Tosha Schareina firma il bis nella tappa 4 tra le moto e ribalta la classifica

La Dakar 2026 prosegue con la quarta tappa, che ha visto Tosha Schareina conquistare il secondo successo consecutivo tra le moto, modificando la classifica generale. La giornata ha incluso una speciale di 417 km per le moto e una prova più lunga di 452 km per auto e camion, mettendo alla prova resistenza e strategia dei partecipanti in un percorso impegnativo e selettivo.

Calato il sipario sulla quarta tappa della Dakar 2026. Dopo un tratto di 64 km, i piloti di moto hanno affrontato una speciale di 417 km, mentre le auto e i camion una prova più impegnativa di 452 km. L'idea è stata quella di far rientrare prima gli equipaggi FIA al bivacco. Inoltre, senza tracciati motociclistici da seguire, le auto dovranno procedere autonomamente. Per quanto riguarda il tracciato, il menù è stato pressoché lo stesso per le due e le quattro ruote: canyon sabbiosi, altopiani rocciosi, lunghe zone in piano intervallate da altre più lente e tortuose, lastre di roccia nuda e navigazione insidiosa.

Dakar 2026, Honda domina la tappa con Schareina e Brabec, ma Sanders (Ktm) resta in testa. Nella Classic ancora tre equipaggi italiani nella Top 10 - ALULA – Prima affermazione di tappa per la Honda alla Dakar 2026 riservata alle moto. motori.ilmessaggero.it

Dakar 2026: il percorso tappa per tappa | Chilometri, navigazione e insidie

Honda accende la Dakar 2026 nella Stage 3: performance dominante per il Team Monster Energy Honda HRC, che firma una doppietta storica sulla speciale odierna. Tosha Schareina conquista la vittoria di tappa con una prova impeccabile, seguito da Ricky - facebook.com facebook

Dakar 2026, Tosha Schareina cade ma vince lo stage e mette pressione a Daniel Sanders nella generale - x.com

