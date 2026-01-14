Adrien Van Beveren vince la decima tappa tra le moto nella Dakar 2026 Lucci in top10 Sanders cade

Si è conclusa la decima tappa della Dakar 2026, con Adrien Van Beveren che si è aggiudicato la prova tra le moto, mentre Lucci ha concluso tra i primi dieci. I partecipanti hanno affrontato un tratto nel deserto, partendo dal bivacco in condizioni spartane. Durante la giornata, Sanders è incappato in una caduta. La gara prosegue con tensione e sfide sempre più impegnative nel paesaggio arido del deserto.

Si è conclusa la decima tappa della Dakar 2026. I concorrenti hanno lasciato il “bivacco-rifugio” dove hanno trascorso la notte in condizioni spartane, con tende, materassi, piumini e razioni militari, nel cuore del deserto. La frazione si dirigeva verso Bisha, a 420 km (368 km cronometrati) per i piloti in moto, su un tracciato differente rispetto a quello delle automobili. La tappa è stata caratterizzata da sabbia e dune. La notizia principale è stata la caduta del leader della classifica generale prima di questa giornata. L’australiano Daniel Sanders ha perso il controllo della sua KTM, riportando un infortunio alla clavicola, con il timore di una frattura. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Adrien Van Beveren vince la decima tappa tra le moto nella Dakar 2026, Lucci in top10. Sanders cade Leggi anche: Dakar 2026: i favoriti delle moto. Schareina, Van Beveren, Benavides e molti altri all’assalto di Sanders Leggi anche: Dakar 2026, Daniel Sanders domina la sesta tappa tra le moto, ma la sua vittoria è sub judice Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Dakar 2026 | Moto, Stage 7: Benavides vince in un trionfo KTM; Dakar 2026 moto, tappa 8: Benavides vince ancora e diventa leader; Dakar 2026, Tosha Schareina vince la nona frazione. Daniel Sanders torna in vetta alla generale; Dakar 2026, capolavoro di Benavides: vince la Tappa 8 e si prende la leadership. Adrien Van Beveren vince la decima tappa tra le moto nella Dakar 2026, Lucci in top10. Sanders cade - rifugio" dove hanno trascorso la notte in condizioni spartane, ... oasport.it

Van Beveren vince con autorità, mentre in classifica generale la lotta per il successo sembra ora ristretta a Benavides e Brabec - Tappa 10 della Dakar 2026 emette verdetti importanti: Sanders cade e vede svanire le speranze di vittoria finale, in una lotta ora ristretta a due centauri. motorbox.com

La speciale più lunga dell’edizione (483 km) ribalta tutto. Il Team Monster Energy Honda HRC risponde compatto. Ricky Brabec chiude con una solida P3 (+5'02"). Tosha Schareina è in P4 (+9'47"). Adrien Van Beveren torna incisivo con un P5 (+11'56"). Skyle facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.