Riciclaggio e usura a Bologna al via il processo a Omar Mohamed

A Bologna è iniziato il processo a Omar Mohamed, accusato di riciclaggio e usura. Considerato un protagonista nel settore della ristorazione locale, Mohamed è sospettato dalla procura di avere legami con la criminalità organizzata. L'udienza si concentra sulle accuse che coinvolgono attività illegali e il ruolo di Mohamed nel contesto economico e criminale della città.

Era il ras della ristorazione bolognese, anche grazie - secondo la procura di Bologna - ai suoi rapporti con la criminalità organizzata. È iniziato, davanti al collegio presieduto dal giudice Fabio Cosentino, di Omar Mohamed, di origine calabrese e residente da tempo a Bologna, ritenuto dagli.

Usura e violenze a Bologna, Omar Mohamed «lo sceicco» dei locali e altre nove persone verso il processo - Tentativo di estorsione continuata e aggravata, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, riciclaggio, usura pluriaggravata, malversazione di erogazioni pubbliche, esercizio

Processo a Bologna, alla sbarra imprenditore di origine calabrese accusato di riciclaggio e usura: Si è aperto questa mattina a Bologna, davanti al collegio presieduto dal giudice Fabio Cosentino, il processo nei confronti di sei persone accusate, a vario titolo,

