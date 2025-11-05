fallimento della casa di riposo processo ragnatela 7 condanne assoluzione per omar mohamed

Si chiude con la condanna di sette dei 15 imputati a pene che vanno da due a sei anni il primo grado del processo ‘Ragnatela’, scaturito da un’indagine sulla gestione della casa di riposo ‘Sassocardo’ di Alto Reno Terme, nell’Appennino bolognese. Il collegio del Tribunale di Bologna, presieduto dal giudice Massimiliano Cenni, ha quindi accolto solo in parte le richieste avanzate lo scorso luglio dal pm della Dda bolognese Roberto Ceroni, che aveva chiesto la condanna di tutti e 15 gli imputati- accusati a vario titolo di reati come estorsione, bancarotta fraudolenta e altri reati tributari- a pene comprese tra i due e i nove anni, contestando in alcuni casi l’aggravante del metodo mafioso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

