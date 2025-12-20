Referente a Bologna per le famiglie criminali in carcere Omar Mohamed
Già sottoposto agli arresti domiciliari, l’uomo è ora destinatario di una misura cautelare più restrittiva, divenuta definitiva. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi anche: "Referente in città per le famiglie criminali": lo "sceicco" va in carcere
Leggi anche: Lo ‘Sceicco’ Omar Mohamed torna in carcere: accusato di riciclare i soldi del racket nei suoi locali a Bologna
Referente in città per le famiglie criminali: lo sceicco va in carcere; Lo ‘Sceicco’ Omar Mohamed torna in carcere: accusato di riciclare i soldi del racket nei suoi locali a Bologna; Bologna, arrestato “referente” di camorra e ‘ndrangheta in città; Bologna, in carcere noto referente della criminalità organizzata.
Bologna, arrestato “referente” di camorra e ‘ndrangheta in città - Il cerchio si stringe attorno ai canali di collegamento tra la criminalità organizzata e l’economia del Nord. pupia.tv
Bologna, in carcere noto referente della criminalità organizzata - La Nera: Reimpiegava in attività economiche lecite i proventi della malavita organizzata, contando su una fitta rete di connivenze nel mondo imprenditoriale emiliano ... lapressa.it
Bologna, Omar «lo sceicco» torna di nuovo in carcere: «È pericoloso e a rischio recidiva» - Il 40enne era ai domiciliari con braccialetto elettronico, ma nei giorni scorsi la Cassazione ha accolto il ricorso della Procura. corrieredibologna.corriere.it
Torna in carcere “lo sceicco” di Bologna, ritenuto referente di famiglie di ‘ndrangheta e camorra x.com
5 - 6 dicembre 2025 - Bologna Due giornate intense dentro il percorso POWER di @weworld.onlus Parole, mappe, città, corpi, sguardi. E soprattutto: persone. Per CoCIMA ha partecipato la nostra referente Noura Ghazoui, all’interno del progetto Her Hub (cap - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.