Referente a Bologna per le famiglie criminali in carcere Omar Mohamed

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Già sottoposto agli arresti domiciliari, l’uomo è ora destinatario di una misura cautelare più restrittiva, divenuta definitiva. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

referente a bologna per le famiglie criminali in carcere omar mohamed

© Imolaoggi.it - “Referente a Bologna per le famiglie criminali”, in carcere Omar Mohamed

Leggi anche: "Referente in città per le famiglie criminali": lo "sceicco" va in carcere

Leggi anche: Lo ‘Sceicco’ Omar Mohamed torna in carcere: accusato di riciclare i soldi del racket nei suoi locali a Bologna

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Referente in città per le famiglie criminali: lo sceicco va in carcere; Lo ‘Sceicco’ Omar Mohamed torna in carcere: accusato di riciclare i soldi del racket nei suoi locali a Bologna; Bologna, arrestato “referente” di camorra e ‘ndrangheta in città; Bologna, in carcere noto referente della criminalità organizzata.

Bologna, arrestato “referente” di camorra e ‘ndrangheta in città - Il cerchio si stringe attorno ai canali di collegamento tra la criminalità organizzata e l’economia del Nord. pupia.tv

referente bologna famiglie criminaliBologna, in carcere noto referente della criminalità organizzata - La Nera: Reimpiegava in attività economiche lecite i proventi della malavita organizzata, contando su una fitta rete di connivenze nel mondo imprenditoriale emiliano ... lapressa.it

referente bologna famiglie criminaliBologna, Omar «lo sceicco» torna di nuovo in carcere: «È pericoloso e a rischio recidiva» - Il 40enne era ai domiciliari con braccialetto elettronico, ma nei giorni scorsi la Cassazione ha accolto il ricorso della Procura. corrieredibologna.corriere.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.