Referente a Bologna per le famiglie criminali in carcere Omar Mohamed

Bologna, Omar «lo sceicco» torna di nuovo in carcere: «È pericoloso e a rischio recidiva» - Il 40enne era ai domiciliari con braccialetto elettronico, ma nei giorni scorsi la Cassazione ha accolto il ricorso della Procura. corrieredibologna.corriere.it

Torna in carcere “lo sceicco” di Bologna, ritenuto referente di famiglie di ‘ndrangheta e camorra x.com

5 - 6 dicembre 2025 - Bologna Due giornate intense dentro il percorso POWER di @weworld.onlus Parole, mappe, città, corpi, sguardi. E soprattutto: persone. Per CoCIMA ha partecipato la nostra referente Noura Ghazoui, all’interno del progetto Her Hub (cap - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.