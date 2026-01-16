Ricerca nucleare startup in classe al Brasimone

È aperta la prima Spring School Brasimone dedicata alla ricerca nel settore nucleare, rivolta a startup e gruppi di ricerca. L'iniziativa offre un'opportunità di formazione e confronto su tecnologie innovative legate al nuovo nucleare. Le candidature saranno accettate fino al 28 febbraio 2026, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di progetti e competenze nel campo.

Al via la prima Spring School Brasimone dedicata al nuovo nucleare e rivolta a startup e gruppi di ricerca, che potranno candidarsi fino al 28 febbraio 2026. Promossa da Città metropolitana e Comune di Bologna, Enea e newcleo, questa nuova iniziativa gratuita di open innovation si svolgerà dal 13 al 17 aprile 2026 presso il Centro Ricerche Enea Brasimone. La scuola punta a sostenere gruppi di ricerca e nuove imprese tecnologiche in un percorso che combina lezioni frontali, workshop tematici, attività di assessment e networking sul territorio, oltre all’accesso alle infrastrutture di Enea e newcleo all’interno del Centro Ricerche Brasimone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

