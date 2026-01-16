Ricerca nucleare startup in classe al Brasimone

È aperta la prima Spring School Brasimone dedicata alla ricerca nel settore nucleare, rivolta a startup e gruppi di ricerca. L'iniziativa offre un'opportunità di formazione e confronto su tecnologie innovative legate al nuovo nucleare. Le candidature saranno accettate fino al 28 febbraio 2026, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di progetti e competenze nel campo.

Al via la prima Spring School Brasimone dedicata al nuovo nucleare e rivolta a startup e gruppi di ricerca, che potranno candidarsi fino al 28 febbraio 2026. Promossa da Città metropolitana e Comune di Bologna, Enea e newcleo, questa nuova iniziativa gratuita di open innovation si svolgerà dal 13 al 17 aprile 2026 presso il Centro Ricerche Enea Brasimone. La scuola punta a sostenere gruppi di ricerca e nuove imprese tecnologiche in un percorso che combina lezioni frontali, workshop tematici, attività di assessment e networking sul territorio, oltre all’accesso alle infrastrutture di Enea e newcleo all’interno del Centro Ricerche Brasimone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ricerca nucleare, startup in classe al Brasimone Leggi anche: Spazio all’innovazione. Startup, imprese e ricerca: così la fiera diventa un laboratorio Leggi anche: Premio per l'innovazione, in città le 76 migliori startup nate dalla ricerca universitaria italiana La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Ricerca nucleare, startup in classe al Brasimone. Nucleare, il Governo pronto a investire 200 mln nella startup Newcleo - Lo Stato italiano potrebbe arrivare al 10% del capitale della società del nucleare Newcleo, attraverso questo investimento di 200 milioni di euro. tg24.sky.it Nucleare, la startup Newcleo di Stefano Buono investe 2 miliardi negli Usa. E riceve l’appoggio di Trump - Il denaro servirà per vari progetti da realizzare in territorio americano sotto la supervisione del governo a stelle e strisce, insieme all’americana Oklo La startup del nucleare pulito Newcleo, con ... milanofinanza.it Viterbo capitale europea della ricerca su fusione nucleare: si aggiudica il FuseNet PhD Event2026 - In un'epoca in cui l'energia pulita e sostenibile rappresenta una delle sfide più urgenti per il pianeta, la ricerca sulla fusione nucleare emerge come faro di innovazione. rainews.it Un importante riconoscimento per la ricerca che diventa innovazione. MuonLab, spin off dell’Università di Firenze e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ha conquistato tre premi alla 23ª edizione del Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI), la principale facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.