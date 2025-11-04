Spazio all’innovazione Startup imprese e ricerca | così la fiera diventa un laboratorio
di Marco Prinicipini Startup, ricerca e imprese si incontrano a Ecomondo 2025 per presentare proposte capaci di tradurre la scienza in soluzioni ambientali reali, dal ciclo dell’acqua alla bioeconomia circolare. La 28esima edizione dell’evento internazionale di Italian Exhibition Group sulla green, blue and circular economy conferma la presenza dell’Innovation District con 40 startup italiane e internazionali, selezionate per l’alto contenuto tecnologico delle loro proposte. Dalla bioeconomia rigenerativa alla gestione intelligente dell’acqua, dal riciclo avanzato dei materiali all’agritech circolare, le giovani imprese presenti porteranno soluzioni in grado di connettere digitale, ambiente e produttività sostenibile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Approfondisci con queste news
Nuova tappa del roadshow Forbes Small Giants a Rovereto, nello spazio eventi di Be Factory – Progetto Manifattura, per raccontare le PMI che costruiscono il futuro del Paese con innovazione, visione e radici solide. Moderato dal giornalista Edoardo Prallini, - facebook.com Vai su Facebook
Spazio all’innovazione. Startup, imprese e ricerca: così la fiera diventa un laboratorio - Startup, ricerca e imprese si incontrano a Ecomondo 2025 per presentare proposte capaci di tradurre la scienza in soluzioni ambientali reali, dal ciclo dell’acqua alla bioeconomia circolare. Riporta quotidiano.net
Economia dello Spazio: appalti riservati a PMI e Startup innovative - La nuova legge italiana sullo spazio stabilisce una specifica governance, dando ampi poteri di vigilanza e di regolamentazione all’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Secondo pmi.it
Startup, sei opportunità per far partire la propria impresa - farm apre un campus con vitto e alloggio Fate spazio alle nuove imprese. Scrive panorama.it