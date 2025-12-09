A San Lupo protagonisti i prodotti del sannio l’iniziativa di Pro Olio Aps

Sabato 13 dicembre 2025, San Lupo ospiterà un evento dedicato ai prodotti e ai saperi dell’agroalimentare del Sannio, promosso da Pro Olio Aps. Un’occasione per valorizzare le eccellenze locali e promuovere la conoscenza delle tradizioni agricole della zona.

Sabato 13 dicembre 2025 nel Comune Sannita di San Lupo si "incontreranno" prodotti e saperi dell'agroalimentare locale. Protagonisti saranno i Grani Tradizionali e l'Olio Extravergine, arricchiti dal Fagiolo della Regina di San Lupo (PAT Regione Campania), dal Pomodoro Verneteca Sannita (presidio Slow Food) e dallo spumante Quid Aroma de La Guardiense. A rendere più magica l'unione di tali riconosciuti prodotti ci sarà la sapiente guida di Timoteo Erasmo esperto in degustazione degli oli di oliva vergini ed extravergini. L'evento nato dalla collaborazione tra l' Associazione Pro Olio Aps e gli amanti dei Prodotti Sanniti si è potuto organizzare grazie allo spirito intraprendente di un affiatato gruppo composto da aziende, imprenditori e appassionati che operano a vario titolo nell'agroalimentare locale: l'arte del Pane, l'Olivicola San Lupo Srl, La Guardiense, le Az.