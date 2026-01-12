Confindustria e Fondazione di Comunità | un fondo per salvare il patrimonio industriale del Sannio

Confindustria Benevento e la Fondazione di Comunità hanno istituito il Fondo Re-Start, destinato alla tutela e valorizzazione dei patrimoni industriali storici del Sannio. Attraverso questa iniziativa, si intende sostenere la conservazione delle aziende e delle risorse storiche della provincia, contribuendo al loro rilancio e alla crescita economica locale. Un intervento volto a preservare l’identità industriale e culturale del territorio.

Nasce presso la Fondazione di Comunità di Benevento con una donazione di Confindustria Benevento, il Fondo Re-Start, finalizzato alla conservazione e al rilancio dei patrimoni storici aziendali della provincia di Benevento. Il fondo godrà a sua volta del raddoppio dell’erogazione liberale grazie al sostegno di Fondazione con il Sud. L’intento dell’iniziativa è quello di tutelare il saper fare, senza disperdere quel patrimonio di conoscenze consolidatosi nel corso degli anni, che a volte rischia di finire per mancanza del necessario ricambio generazionale. Il Fondo è governato da un comitato di gestione formato da tre persone (due indicate da Confindustria e una dalla Fondazione), che sceglie le operazioni da sostenere, nelle quali è previsto un attivo coinvolgimento del soggetto cedente che si impegna gratuitamente, almeno per un anno, a formare il soggetto subentrante. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Il laboratorio della Befana al Museo del patrimonio industriale Leggi anche: "Il museo nascosto": un’occasione unica per esplorare e conoscere la ricchezza del patrimonio industriale Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Confindustria e Fondazione di Comunità insieme per la tutela dei patrimoni storici aziendali della Provincia di Benevento - Nasce presso la Fondazione di Comunità di Benevento con una donazione di Confindustria Benevento, il Fondo Re- msn.com

Nascono a Firenze il Centro interuniversitario HCD-Care e il primo Master italiano in Design per la Salute, un progetto che unisce cinque atenei e partner strategici come Fondazione Symbola, Confindustria Dispositivi Medici, Farmindustria e Deloitte. L’iniziati - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.