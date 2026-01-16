Repubblica fa 50 aspettando il greco e con la malinconia del passato

Mercoledì sera al Mattatoio di Roma si è svolta l’inaugurazione della mostra che celebra i 50 anni di Repubblica, fondata nel 1976. L’evento ha attirato numerosi taxi e auto blu, sottolineando l’importanza storica e culturale di questa testata. Un’occasione per riflettere sul passato e sul ruolo che Repubblica ha avuto nel panorama giornalistico italiano, tra aspettative e ricordi di un passato ormai lontano.

Insomma mercoledì sera intasamento di taxi e auto blu al Mattatoio di Roma per l’inaugurazione della mostra dedicata ai 50 anni di Repubblica, fondata appunto il 14 gennaio 1976. Da ieri aperta al pubblico, e non è solo una bella mostra per chi è appassionato di giornali, questa cosa misteriosa, che fa dire al tassista “ma che, ci sta una stand up?”. No, sono i 50 anni di un sogno italiano: ci sono le prime pagine, i primi tentativi di grafica a partire dal tempio neoclassico di Ruffolo, ci sono le foto dei fondatori, tutto su fondo rosso. Anche macchine della polizia, prima è arrivato Mattarella, con John Elkann, applaudito il primo, contestato il secondo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Repubblica fa 50, aspettando il greco e con la malinconia del passato Leggi anche: "Repubblica", slitta la cessione al greco. Elkann vuole prima festeggiare i 50 anni Leggi anche: Repubblica e La Stampa in vendita, la trattativa con il gruppo greco che mette in agitazione i giornalisti: «Umiliati» Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Festa dei 50 anni di Repubblica: il venditore Elkann c’è, i redattori sono “ospiti”. Repubblica fa 50, aspettando il greco e con la malinconia del passato - Al Mattatoio di Roma l’inaugurazione della mostra per l’anniversario del giornale: più che una celebrazione, un rito composto e malinconico. ilfoglio.it

la Repubblica. . Franco ha 60 anni e un tumore che, a causa del dolore che provoca, gli impedisce di stare a lungo seduto. Nonostante questo ha dovuto attendere oltre otto ore per una barella nel pronto soccorso di Senigallia (Ancona). E per questo è stato c - facebook.com facebook

Un buco nel ghiaccio: guai a Santa Giulia, aspettando i Giochi x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.