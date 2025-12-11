Repubblica e La Stampa in vendita la trattativa con il gruppo greco che mette in agitazione i giornalisti | Umiliati

Le trattative tra Gedi e il gruppo greco AntennaUno, guidato da Theodore Kyriakou, per la vendita di Repubblica e La Stampa, stanno suscitando tensioni tra i giornalisti. La possibile cessione delle testate genera preoccupazioni e sentimenti di umiliazione tra il personale, mentre si intensificano le discussioni sul futuro delle due importanti testate giornalistiche italiane.

La trattativa tra Gedi e il gruppo greco AntennaUno, guidato dall’armatore Theodore Kyriakou, scatena l’agitazione dei giornalisti. La Stampa oggi non è andata in edicola e il sito non è stato aggiornato fino alle 7 di questa mattina, giovedì 11 dicembre, a causa di un’assemblea permanente organizzata dai giornalisti. L’editore Exor, proprietario di Gedi dal 2019, ha annunciato l’intenzione di cedere tutte le attività del gruppo, comprendenti tra l’altro La Repubblica, La Stampa, il sito HuffPost e le radio Deejay e Capital. Le trattative sono in corso con il gruppo AntennaUno di Theodore Kyriakou, già noto nel settore dei media nei Paesi balcanici e con alcuni legami con l’Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Open.online

