Repubblica slitta la cessione al greco Elkann vuole prima festeggiare i 50 anni
La trattativa per la vendita del quotidiano Repubblica è più viva che mai, ma forse potrebbe volerci più tempo rispetto all’orizzonte di fine anno indicato da alcune indiscrezioni. L’armatore greco Theodore Kyriakou sta da tempo dialogando con la Exor dell’amministratore delegato John Elkann per rilevare il quotidiano e le radio del gruppo Gedi. All’imprenditore greco è stata concessa un’esclusiva, tant’è che a tutti gli altri che hanno bussato alla porta - tra cui Leonardo Maria Del Vecchio è stato riferito dello stato di interlocutore privilegiato dell’armatore. Quest’ultimo ha storici legami con il principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohammad bin Salman, che sarebbe al suo fianco in questa trattativa o comunque pronto a far parte dell’avventura in un secondo momento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
