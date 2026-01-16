Nel corso della vita, spesso ci troviamo a cercare il nostro ruolo e il nostro valore, senza pretese né protagonismi. “Il mio eroe umile e senza pretese” riflette l’importanza di riconoscere la forza di chi, con modestia e determinazione, affronta le sfide quotidiane. In un mondo complesso, trovare il proprio cammino significa riconoscere che anche le azioni semplici possono avere un grande significato.

"Per molto tempo non ho saputo chi fossi o cosa volessi diventare. Diventa difficile orientarsi nel mondo. Un aspetto che ho scoperto di avere in comune con Dunk. Ma sono sicuro che nessuno sappia davvero cosa cazzo stia facendo". Peter Claffey, protagonista di A Knight of the Seven Kingdoms, scoppia in una risata quando lo incontriamo a Roma insieme al resto del cast arrivato nella Capitale per presentare la serie, disponibile da lunedì prossimo su HBO Max e già rinnovata per una seconda stagione. Adattamento delle novelle di George R. R. Martin che, insieme a Ira Parker, ha ideato la serie ambientata circa un secolo prima degli eventi de Il Trono di Spade – di cui è prequel – e che racconta le avventure di Ser Duncan l’Alto (Claffey) e del suo piccolo scudiero Aegon “Egg“ Targaryen (Dexter Sol Ansell). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Regni e cavalieri: "Il mio eroe umile e senza pretese"

Leggi anche: L’ umile risposta dell’eroe di Bondi Beach all’assegno da oltre due milioni per lui: “Me lo merito?

Leggi anche: Cavalieri del Lavoro, il ‘figlio d’arte’ Mastroberardino: “Mio padre qui nel 1994, che emozione esserci”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Regni e cavalieri: Il mio eroe umile e senza pretese.

Regni e cavalieri: "Il mio eroe umile e senza pretese" - "Per molto tempo non ho saputo chi fossi o cosa volessi diventare. quotidiano.net