Cavalieri del Lavoro il ‘figlio d’arte’ Mastroberardino | Mio padre qui nel 1994 che emozione esserci

Periodicodaily.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Non solo imprenditore, ma anche Cavaliere del Lavoro 'figlio d'arte'. Perché se 31 anni fa Antonio Mastroberardino fu insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro, oggi tocca al figlio Piero salire al Quirinale per ricevere la stessa onorificenza. "Per me questa è una giornata di rievocazione. Nel 1994 accompagnai io qui al Quirinale . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Cavalieri Lavoro 8216figlio D8217arte8217