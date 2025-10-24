Cavalieri del Lavoro il ‘figlio d’arte’ Mastroberardino | Mio padre qui nel 1994 che emozione esserci
(Adnkronos) – Non solo imprenditore, ma anche Cavaliere del Lavoro 'figlio d'arte'. Perché se 31 anni fa Antonio Mastroberardino fu insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro, oggi tocca al figlio Piero salire al Quirinale per ricevere la stessa onorificenza. "Per me questa è una giornata di rievocazione. Nel 1994 accompagnai io qui al Quirinale . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
