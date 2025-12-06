Reggia di Caserta venerdì 19 dicembre anteprima della mostra Regine Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’ Europa

Tempo di lettura: < 1 minuto Anteprima della mostra “ Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’ Europa ” che si terrà venerdì 19 dicembre alle ore 11,30 presso lo spazio espositivo della Gran Galleria della Reggia di Caserta. L’esposizione, con oltre duecento opere provenienti da prestigiosi musei e istituzioni italiane ed europee, è organizzata dal Museo Reggia di Caserta in collaborazione con Opera Laboratori con il patrocinio del Network of European Royal Residences e curata da Tiziana Maffei e Valeria Di Fratta. L'articolo Reggia di Caserta, venerdì 19 dicembre anteprima della mostra “Regine. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Reggia di Caserta, venerdì 19 dicembre anteprima della mostra “Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’ Europa”

