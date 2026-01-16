Referendum raccolte 500mila firme E il comitato del No spera nel rinvio

Il comitato del No ha raccolto oltre 500.000 firme in meno di un mese, grazie all’uso della firma digitale. Questo traguardo permette di chiedere il rinvio del referendum sulla riforma della giustizia. La rapidità della raccolta evidenzia l’efficienza della tecnologia e l’interesse dei cittadini nel dibattito in corso. Resta ora da attendere eventuali sviluppi e decisioni ufficiali sulle prossime fasi del processo.

Traguardo raggiunto, e con largo anticipo. Complice la tecnologia che permette di apporre la firma digitale comodamente da casa, le 500mila sottoscrizioni necessarie per richiedere il referendum sulla riforma della giustizia sono state raccolte in meno di 25 giorni. Un risultato che ha creato grande entusiasmo nel Comitato dei 15 cittadini promotori dell’iniziativa e nei partiti – dal Pd al M5s – che sostengono il "No". Il successo non significa, però, che il deposito in Cassazione avverrà immediatamente: la consegna non coinciderà con l’ultima data utile del 30 gennaio, ma a ridosso della scadenza (il 27 o il 28) per garantire il tempo tecnico necessario a correggere eventuali vizi formali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Referendum, raccolte 500mila firme. E il comitato del No spera nel rinvio Leggi anche: Raggiunto il target di 500mila firme per il referendum raccolte dal comitato del No: “Segnale al governo” Leggi anche: Raggiunto il target di 500mila firme per il referendum raccolte dal comitato del No: “Segnale al governo” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Referendum Giustizia: firma per difendere la Costituzione!; Referendum giustizia, superate le 500mila firme per bloccare la controriforma; Raggiunte le 500.000 firme; Referendum, raggiunte le 500mila firme contro la riforma Nordio. I possibili effetti: dal cambio di quesito…. Referendum, raccolte 500mila firme. E il comitato del No spera nel rinvio - La consultazione sulla separazione delle carriere, quorum per la partecipazione raggiunto a tempo record. quotidiano.net

Raggiunto il target di 500mila firme per il referendum raccolte dal comitato del No: “Segnale al governo” - È stato raggiunto poco fa il traguardo delle 500mila firme per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, iniziativa lanciata da un comitato ... fanpage.it

Raccolte 500mila firme per spostare la data del referendum - La questione delle date scelte dall'esecutivo potrebbe diventare oggetto di un conflitto di attribuzione di fronte alla Corte costituzionale ... today.it

Raccolta firme online

Raggiunto il quorum per il referendum sulla riforma Nordio, raccolte 500mila firme in anticipo. facebook

Raggiunto il target di 500mila firme per il referendum raccolte dal comitato del No: “Segnale al governo" x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.