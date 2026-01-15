Raggiunto il target di 500mila firme per il referendum raccolte dal comitato del No | Segnale al governo

Da fanpage.it 15 gen 2026

È stato raggiunto il traguardo di 500mila firme per il referendum sulla riforma della giustizia, promosso da un comitato di 15 giuristi guidato da Carlo Guglielmi. Un risultato che rappresenta un importante segnale di partecipazione e interesse da parte dei cittadini, rivolto al governo e alle istituzioni competenti. La raccolta firme prosegue per sostenere ulteriormente l’iniziativa e promuovere un dibattito informato sul tema.

