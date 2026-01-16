Referendum giustizia il Sì fa il vuoto anche sui social

Il referendum sulla giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo, coinvolge una vasta porzione di italiani, con il 57% che si esprime a favore sui social. Questa consultazione rappresenta un momento importante di confronto e di riflessione sulle riforme necessarie nel sistema giudiziario italiano. La partecipazione e il dibattito online testimoniano l’interesse pubblico verso un tema centrale per il paese.

Il 57% degli italiani sui social si esprime a favore del referendum sulla giustizia, che si terranno i prossimi 22 e 23 marzo. È quanto emerge dal rapporto “Giustizia e referendum”, realizzato da Spin Factor, società leader a livello nazionale nell'analisi dei dati, consulenza e comunicazione politica e istituzionale. Altra conclusione: due italiani su tre non hanno fiducia nel sistema giustizia italiano. I temi più citati quando si parla dell'argomento “giustizia” sono: certezza della pena (28%), lentezza burocratica (26%), responsabilità civile dei magistrati (17%), casi di cronaca giudiziaria (13%), uso politico della giustizia (10%). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Referendum giustizia, il "Sì" fa il vuoto anche sui social Leggi anche: Referendum giustizia: si vota il 22 e 23 marzo. I fronti del “sì” e del “no”. Cdm approva anche ddl sui caregiver Leggi anche: Referendum giustizia, Spin Factor: “Su social sì avanti 57% contro il 43% del no” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Giustizia la vittoria dei Sì al referendum spazzerà via il suprematismo delle toghe e il super potere delle correnti; Referendum giustizia 2026 sulla separazione delle carriere | rispetterà la sovranità popolare sì no oppure nì?; Referendum giustizia Il comitato per il Sì di ispirazione cattolica; Dimmi La Verità | Maurizio Capozzo | Le iniziative per il sì al referendum sulla Giustizia. Referendum sulla giustizia 2026, quando si vota e cosa prevede il quesito confermativo - Una guida su tutto quello che serve sapere per votare in modo informato al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, anche noto come referendum “per la separazione delle carriere” ... wired.it

