Referendum giustizia Spin Factor | Su social sì avanti 57% contro il 43% del no

Da periodicodaily.com 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il referendum sulla giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo, ha visto una maggioranza di sostenitori sui social media. Secondo il report di Spin Factor, il 57% degli utenti si è espresso a favore del quesito, mentre il 43% si è dichiarato contrario. Questa consultazione rappresenta un momento importante di confronto sulla riforma e sulle modalità di accesso alla giustizia nel nostro Paese.

(Adnkronos) – Il 57% degli italiani sui social si esprime a favore del referendum sulla giustizia, che si terrà i prossimi 22 e 23 marzo. E' quanto emerge dal report 'Giustizia e referendum', realizzato da Spin Factor, società leader a livello nazionale nell’analisi dei dati, consulenza e comunicazione politica e istituzionale, attraverso Human la propria . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Leggi anche: Referendum riforma giustizia, il sondaggio: sì avanti di dieci punti

Leggi anche: Referendum sulla giustizia, il Sì avanti di dodici punti. Il 53% degli italiani andrà a votare

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

referendum giustizia spin factorReferendum giustizia, Spin Factor: "Su social sì avanti 57% contro il 43% del no" - Dal report emerge che due italiani su tre non hanno fiducia nel sistema giustizia italiano ... adnkronos.com

Referendum sulla Giustizia: cosa prevede e perché divide - Mancano pochi mesi al referendum sulla Giustizia e i sondaggi mettono in evidenza gli umori degli italiani. it.euronews.com

Giustizia, referendum confermativo nel 2026: quando si potrebbe votare e cosa sappiamo - I tempi, dunque, sono elastici ma, come ribadito dal ministro della Giustizia Carlo Nordio ai microfoni di Sky TG24, il governo punta ad arrivare al voto "tra marzo e aprile 2026". tg24.sky.it

Referendum giustizia, penalisti in piazza per il Sì con Francesca Scopelliti, compagna di Tortora

Video Referendum giustizia, penalisti in piazza per il Sì con Francesca Scopelliti, compagna di Tortora

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.