Referendum giustizia Spin Factor | Su social sì avanti 57% contro il 43% del no
Il referendum sulla giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo, ha visto una maggioranza di sostenitori sui social media. Secondo il report di Spin Factor, il 57% degli utenti si è espresso a favore del quesito, mentre il 43% si è dichiarato contrario. Questa consultazione rappresenta un momento importante di confronto sulla riforma e sulle modalità di accesso alla giustizia nel nostro Paese.
(Adnkronos) – Il 57% degli italiani sui social si esprime a favore del referendum sulla giustizia, che si terrà i prossimi 22 e 23 marzo. E' quanto emerge dal report 'Giustizia e referendum', realizzato da Spin Factor, società leader a livello nazionale nell’analisi dei dati, consulenza e comunicazione politica e istituzionale, attraverso Human la propria . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
