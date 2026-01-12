Referendum giustizia | si vota il 22 e 23 marzo I fronti del sì e del no Cdm approva anche ddl sui caregiver

Il referendum sulla giustizia, che riguarda la separazione delle carriere dei magistrati, si svolgerà il 22 e 23 marzo 2026. L’evento ha suscitato diversi posizionamenti tra favorevoli e contrari, evidenziando il dibattito in corso. Nel frattempo, il Consiglio dei ministri ha approvato anche il disegno di legge sui caregiver. Queste questioni rappresentano temi importanti nel panorama politico e sociale italiano.

Il Consiglio dei ministri ha deciso che il referendum sulla giustizia, ossia sulla separazione delle carriere dei magistrati, si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026. Nelle stesse date si voterà anche per elezioni suppletive che serviranno a scegliere i subentranti dei seggi lasciati liberi da due deputati leghisti

Referendum Giustizia, Cdm stabilisce data: sulla separazione delle carriere si vota il 22 e 23 marzo con le suppletive x.com

++ Riforma della giustizia: decise le date del referendum ++ - facebook.com facebook

