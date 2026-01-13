Referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo | cosa dicono i sondaggi
Il referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo si avvicina, con i sondaggi che mostrano ancora un certo vantaggio dei favorevoli alla riforma approvata dal governo Meloni. Gli italiani sono chiamati a esprimersi su un tema di grande rilevanza, che potrebbe influenzare il sistema giudiziario del paese. Di seguito, un aggiornamento sui principali risultati delle indagini di opinione in vista della consultazione.
I 'sì' sono ancora avanti. Sul referendum prevale chi si dichiara favorevole alla riforma della giustizia varata dal governo Meloni e su cui gli italiani si esprimeranno il 22 e il 23 marzo. Il sondaggio di 'Only Numbers' sul referendum
Il comitato promotore della raccolta firme per il referendum sulla riforma della Giustizia, guidato dall’avvocato Guglielmi, scrive al presidente della Repubblica per protestare contro la data per il voto: il governo ha indicato il 22 e 23 marzo per il referendum sull - facebook.com facebook
Referendum Giustizia, la fake news clamorosa sui manifesti dell’Associazione Nazionale Magistrati mina la fiducia dei cittadini nei magistrati. #lariachetira x.com
