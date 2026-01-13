Referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo | cosa dicono i sondaggi

Il referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo si avvicina, con i sondaggi che mostrano ancora un certo vantaggio dei favorevoli alla riforma approvata dal governo Meloni. Gli italiani sono chiamati a esprimersi su un tema di grande rilevanza, che potrebbe influenzare il sistema giudiziario del paese. Di seguito, un aggiornamento sui principali risultati delle indagini di opinione in vista della consultazione.

I 'sì' sono ancora avanti. Sul referendum prevale chi si dichiara favorevole alla riforma della giustizia varata dal governo Meloni e su cui gli italiani si esprimeranno il 22 e il 23 marzo. Il sondaggio di 'Only Numbers' sul referendumDa un sondaggio realizzato dall'Istituto 'Only Numbers' di. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Referendum sulla Giustizia, si vota il 22 e 23 marzo

Leggi anche: Referendum sulla giustizia, al voto il 22-23 marzo

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il Referendum Giustizia sarà il 22 e il 23 marzo; Referendum giustizia, decisa la data: si vota il 22 e 23 marzo 2026; Il referendum costituzionale sulla giustizia si voterà il 22 e 23 marzo; Referendum, il governa forza e fissa la data: 22 e 23 marzo.

Referendum Giustizia, alle urne il 22 e 23 marzo: chi vota 'sì' e chi 'no'. Ed è già pronto il ricorso - Il contatore sul sito del ministero della Giustizia segna quota 355mila firme quando, dal Consiglio dei ministri, arriva la conferma ufficiale: il referendum sulla riforma ... ilgazzettino.it