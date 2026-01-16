Rapinatore ucciso a Lonate Pozzolo Salvini | Abbraccio ragazzo che ha difeso se stesso e sua famiglia

In seguito alla vicenda di Lonate Pozzolo, dove un rapinatore è stato ucciso, Matteo Salvini ha espresso solidarietà al ragazzo che si è difeso. Secondo il leader della Lega, la sua azione rappresenta una legittima difesa, e non ci sono motivi per condannare chi si protegge in casa propria. La situazione solleva questioni sulla legittimità dell'autodifesa e sui limiti dell'intervento in casi di aggressione.

(LaPresse) “Un abbraccio a quel ragazzo e capisco che possa essere sconvolto perché una morte è sempre una morte ed è sempre una sconfitta e non è mai un successo e non c’è niente da celebrare, però più legittima difesa di chi viene aggredito in casa in malo modo e si difende non esiste quindi non riesco a trovare spazi per attaccare un ragazzo che ha difeso se stesso, la sua famiglia, i suoi affetti, la sua vita”. Così il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini commenta a Milano i fatti di Lonate Pozzolo dove un uomo, che si era introdotto in un’abitazione presumibilmente per commettere un furto, è stato ucciso dal proprietario di casa con una coltellata. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Rapinatore ucciso a Lonate Pozzolo, Salvini: "Abbraccio ragazzo che ha difeso se stesso e sua famiglia" Leggi anche: La famiglia del rapinatore ucciso a Lonate Pozzolo assalta l’ospedale di Marghera, la madre: “Me l’hanno ucciso” Leggi anche: Accoltellato a morte durante l’assalto in villa a Lonate Pozzolo: 200 amici del rapinatore assediano l’ospedale La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Ladro ucciso durante una rapina a Lonate Pozzolo, cosa sappiamo; Ladro ucciso con una coltellata dal padrone di casa, le reazioni: “La difesa è sempre legittima”; Ladro ucciso a Lonate Pozzolo, cosa è successo: la ronda, il vetro sfondato e la colluttazione. Così Rivolta ha lottato con i rapinatori: l'ipotesi della legittima difesa; La rapina, il ladro accoltellato, l'assalto in ospedale: cosa è successo nel Varesotto. Rapinatore ucciso, la Procura valuta la legittima difesa: la ricostruzione che conferma la versione di Rivolta - Rapina finita in tragedia a Lonate Pozzolo, la comunità si stringe attorno al 33enne che si è difeso dai banditi entrati in casa sua. affaritaliani.it

Il cugino del rapinatore ucciso a Lonate Pozzolo: “Era lì per lavorare, non è giusto ammazzare” - Le parole del parente di Adamo Massa, 37enne sinti morto per la reazione di Jonathan Rivolta, aggredito in casa sua ... laprovinciadivarese.it

Rapinatore ucciso a Lonate Pozzolo, Salvini: "Abbraccio ragazzo che ha difeso se stesso e sua famiglia" - (LaPresse) “Un abbraccio a quel ragazzo e capisco che possa essere sconvolto perché una morte è sempre una morte ed è sempre una sconfitta e non ... stream24.ilsole24ore.com

Nel programma Ore 14 Sera nel campo rom di Corso Unione Sovietica, nella periferia a sud di Torino, è stato intervistato il cugino di Adamo Massa, il rapinatore ucciso mercoledì scorso a Lonate Pozzolo (Varese) dal proprietario della casa dove si era introdot - facebook.com facebook

Rapinatore ucciso, per gli inquirenti l'ipotesi è legittima difesa. La versione del proprietario della villetta avrebbe trovato riscontri. #ANSA x.com

