La famiglia del rapinatore ucciso a Lonate Pozzolo assalta l'ospedale di Marghera la madre | Me l'hanno ucciso

Nella giornata di ieri, all’ospedale Fornaroli di Magenta, si è verificato un episodio drammatico legato alla famiglia del rapinatore ucciso a Lonate Pozzolo. La madre, in stato di evidente shock, ha accusato le forze dell’ordine di averle tolto il figlio, alimentando tensioni e tensioni in un contesto già segnato da eventi tragici.

Una scena drammatica si è verificata ieri pomeriggio all'ospedale Fornaroli di Magenta, nella zona ovest di Milano. Circa duecento persone hanno letteralmente invaso il pronto soccorso dopo la morte di Adamo Massa, un uomo di 37 anni deceduto in seguito alle ferite riportate durante un tentativo di rapina. Il gruppo, composto da amici e parenti dell'uomo, è arrivato da Torino percorrendo 120 chilometri appena diffusasi la notizia. L'ingresso dell'ospedale è stato preso d'assalto: nel caos qualcuno ha addirittura sradicato la porta a vetri del pronto soccorso tentando di raggiungere la stanza dove si trovava il corpo di Massa.

Chi è Jonathan Rivolta, che ha ucciso il rapinatore entrato in casa sua: due lauree, il sacco da boxe sul terrazzo. I parenti: «Ha fatto bene, noi con lui» - A Lonate Pozzolo familiari e amici del 33enne che dopo una colluttazione ha ferito a morte un rapinatore fanno quadrato: «Indagato?

Jonathan Rivolta, chi è l'uomo che ha ucciso il rapinatore - Jonathan Rivolta, chi è: il ricercatore che ha reagito a una rapina in casa a Lonate Pozzolo, provocando la morte di un ladro.

Un carabiniere è stato condannato a 3 anni per aver sparato a un immigrato clandestino che aveva appena ferito un collega durante un furto a Roma. Secondo il Tribunale, ora il carabiniere deve anche risarcire la famiglia del rapinatore per 125 mila euro.

