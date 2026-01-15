Nella prima mattinata, una rapina si è verificata presso la tabaccheria Cantarini in centro. Mihai Nita, 41enne romeno, è stato riconosciuto e condannato a quattro anni di reclusione. L’episodio ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e delle autorità locali, che hanno avviato le indagini per fare luce sui dettagli dell’accaduto.

Rapina all’alba nella tabaccheria Cantarini, in pieno centro: condannato a quattro anni Mihai Nita, 41enne romeno. Con il volto travisato da un casco integrale e armato di coltello, l’uomo aveva fatto irruzione nella tabaccheria e aveva urlato al titolare: "Questa è una rapina, voglio tutti i soldi". L’episodio era avvenuto il 3 settembre scorso, nella storica attività lungo le scalette, in pieno centro, a Macerata. Secondo quanto era stato ricostruito dai carabinieri, il romeno era entrato in azione intorno alle 6.30. Dopo aver minacciato il titolare Franco Cantarini, si era impossessato dei soldi che erano in cassa, circa 400 euro, oltre che di una ventina di pacchetti di sigarette, nella maggior parte dei casi Marlboro, e venticinque biglietti "gratta e vinci", di varie tipologie e vari prezzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Blitz all’alba in tabaccheria. Il rapinatore di Cantarini condannato a quattro anni

