Montagnola rintracciati i responsabili di una rapina e di un tentato omicidio

Nelle indagini sui recenti episodi di violenza al Parco della Montagnola, le forze dell’ordine hanno identificato alcuni degli autori di una rapina con uso di machete e di un tentato omicidio avvenuti nel 2025. La svolta permette di fare passi avanti nella ricostruzione dei fatti e di garantire maggiore sicurezza per la zona. Continueranno le attività investigative per chiarire completamente le dinamiche degli episodi.

Svolta nelle indagini sui gravi episodi di violenza avvenuti al Parco della Montagnola. La polizia ha rintracciato e individuato alcuni degli autori di due distinti fatti criminosi avvenuti nel corso del 2025: una rapina aggravata dall’uso di un machete e un tentato omicidio ai danni di un giovane. Il primo episodio risale al 18 ottobre scorso, quando gli agenti intervennero in tarda serata alla Montagnola dopo la segnalazione di una rapina. Due giovani avevano raccontato di essere stati avvicinati da due soggetti che, dopo averli minacciati anche con un machete, si erano impossessati di portafoglio e telefono cellulare. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Leggi anche: Rapina in villa imprenditore Gallizioli: rintracciati presunti responsabili

Leggi anche: Milano, tentato omicidio via Marsala: arrestato ‘autista’ che aiutò i responsabili

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Bologna, rapina con machete e tentato omicidio al Parco della Montagnola: 10 arresti - Due episodi di rapina e tentato omicidio al Parco della Montagnola: arrestati cittadini egiziani, tunisini e pakistani dopo indagini della Polizia. virgilio.it