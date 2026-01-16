Raid notturno nei negozi del centro ladro catturato dopo almeno tre effrazioni

Nella notte, un ladro è stato arrestato dopo aver commesso almeno tre effrazioni nei negozi del centro di Finale Emilia. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla cattura del presunto responsabile, che aveva creato preoccupazione tra i commercianti locali. L’episodio evidenzia l’importanza di sistemi di sicurezza efficaci e di una pronta risposta alle intrusioni.

È finito in manette il presunto responsabile della serie di intrusioni che ha allarmato i commercianti di Finale Emilia. Nella notte del 16 gennaio, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 30enne di origine albanese, bloccato subito dopo aver preso di mira tre attività del centro storico in rapida sequenza. L'azione criminosa si è concentrata la sera del 15 gennaio, in un lasso di tempo brevissimo. Tra le 22:20 e le 22:45, l'uomo ha forzato gli ingressi di tre diversi esercizi commerciali. Mentre in due casi si è limitato all'effrazione, all'interno di una pizzeria è riuscito a sottrarre un telefono cellulare prima di darsi alla fuga. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

