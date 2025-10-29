Arrestato il ladro del Piano era l’incubo dei commercianti | raffica di spaccate nei negozi

Ancona, 29 ottobre 2025 – Agiva nelle ore notturne, sempre con la stessa tecnica, forzando le porte d’ingresso delle attività commerciali chiuse per poi fare razzia di tutto quello che trovava all’interno: soldi e generi alimentari di ogni tipo, dalla verdura fresca al pesce fino alle bottiglie di alcolici. Un bottino che accumulava e consumava tornandosene a casa convinto che nessuno lo avrebbe mai preso. Un ladro sfrontato che stava iniziando a preoccupare seriamente i commercianti del Piano perché presi di mira quasi quotidianamente. L’intuito e l’astuzia dei carabinieri della stazione di Ancona Principale, guidati dal comandante Antonio Saracino, hanno permesso di risalire al responsabile di una buona parte dei furti commessi e denunciati tra aprile e settembre dai titolari delle attività che al mattino trovavano i propri negozi con gli infissi rotti e i registratori di cassa danneggiati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Arrestato il ladro del Piano, era l’incubo dei commercianti: raffica di spaccate nei negozi

