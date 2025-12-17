Viminale | rafforzati controlli festività

Il Viminale ha annunciato un potenziamento dei controlli durante le festività, con l’obiettivo di garantire sicurezza e ordine nei principali eventi di grande afflusso. Cerimonie, concerti e mercatini saranno monitorati con dispositivi rafforzati, assicurando un ambiente più sicuro per cittadini e visitatori. La misura si inserisce in un’azione di tutela preventiva, per affrontare con efficacia le eventuali criticità che possono presentarsi in occasioni di grande affluenza.

21.33 "E' stato deciso un rafforzamento dei dispositivi di controllo" per i principali appuntamenti con grande afflusso di pubblico come cerimonie, concerti, mercatini e ai contesti che richiedono particolare tutela. E' quanto emerso dalla riunione del Comitato Nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto al Viminale dal Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. "Resta alta-viene aggiunto-la vigilanza sul rischio di estremismo, di matrice antisionista e islamica". Potenziato il monitoraggio del web e del dark web.

