Raccolta differenziata porta a porta per Capodanno i rifiuti saranno ritirati due ore prima
Per il periodo di Capodanno, la raccolta differenziata porta a porta subirà una variazione: i rifiuti dovranno essere esposti dalle 17 alle 19, anziché alle consuete 19-21. La Rap ha comunicato questa modifica per garantire il regolare servizio di raccolta durante le festività, senza interrompere la gestione dei rifiuti. È importante rispettare gli orari indicati per favorire un corretto smaltimento e mantenere il decoro urbano.
Non si ferma la raccolta differenziata nell'area del porta a porta per Capodanno, ma - come fa sapere la Rap - occorrerà anticipare l'esposizione delle frazioni dalle 19 alle 17. I rifiuti saranno raccolti durante il turno notturno.Rap naturalmente sarà impegnata anche nella pulizia dopo i. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
