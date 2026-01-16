Quarto Grado tra le ultime su Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo
Quarto Grado torna questa sera, venerdì 16 gennaio, su Rete 4 con nuovi approfondimenti su casi di cronaca nera. Tra gli argomenti trattati, le ultime novità sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero guidano la puntata, offrendo aggiornamenti e analisi precise su eventi di attualità.
Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano questa sera, venerdì 16 gennaio, con un nuovo appuntamento di Quarto Grado, il programma di cronaca nera, in onda in prima serata su Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 16 gennaio 2026. Al centro del programma, il caso Garlasco, con i computer di Chiara Poggi e di Alberto Stasi sotto i riflettori, perché potrebbero diventare testimoni silenziosi ma fondamentali e rivelare cosa sia successo la sera prima della morte della ragazza. A seguire, Quarto Grado torna a parlare di Federica Torzullo, la donna di Anguillara Sabazia (Roma) scomparsa lo scorso 8 gennaio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Leggi anche: Federica Torzullo scomparsa, le ricerche dei sub nel lago di Bracciano
Leggi anche: La scomparsa di Federica Torzullo, impiegata all’ufficio postale di Fiumicino: le indagini
Quarto Grado: Garlasco: il giallo del pc di Stasi Video; Garlasco in Tv, le chat tra Chiara Poggi e Alberto Stasi: la gelosia e il giallo della donna di Londra; Garlasco, tutti i nodi nelle chat tra Stasi e Chiara Poggi e la foto della ragazza misteriosa di Londra; Garlasco, interogativi sui contenuti dei pc di Stasi e della vittima. Temi e ospiti di Quarto Grado.
Garlasco in TV, i computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi 'testimoni fondamentali' - Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano con una nuova puntata dedicata al delitto di Garlasco e alla scomparsa di Federica Torzullo. libero.it
Delitto di Garlasco a Quarto Grado/ Dal pc di Chiara all’aggressione in cucina: nuove analisi dei Poggi - Il giallo di Garlasco questa sera a Quarto Grado, con tutte le novità e gli aggiornamenti in merito all'omicidio di Chiara Poggi ... ilsussidiario.net
Quarto Grado, stasera su Retequattro ancora Garlasco con i computer di Stasi e Poggi: i casi del 16 gennaio - Gianluigi Nuzzi torna ancora a Garlasco, nella nuova puntata di Quarto Grado in onda venerdì 16 gennaio su Retequattro. movieplayer.it
Delitto di Garlasco, un video di Sempio nel pc di Chiara Poggi
Inchieste, casi irrisolti e approfondimenti che tengono accesa l’attenzione sui fatti di cronaca più discussi. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero vi aspettano con Quarto Grado, stasera in prima serata su #Rete4 - facebook.com facebook
A #Quartogrado vi mostriamo alcuni messaggi da cui emerge una forte gelosia di Chiara x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.