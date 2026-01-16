quarto grado tra le ultime su garlasco e la scomparsa di federica torzullo

Quarto Grado torna questa sera, venerdì 16 gennaio, su Rete 4 con nuovi approfondimenti su casi di cronaca nera. Tra gli argomenti trattati, le ultime novità sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero guidano la puntata, offrendo aggiornamenti e analisi precise su eventi di attualità.

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano questa sera, venerdì 16 gennaio, con un nuovo appuntamento di Quarto Grado, il programma di cronaca nera, in onda in prima serata su Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 16 gennaio 2026. Al centro del programma, il caso Garlasco, con i computer di Chiara Poggi e di Alberto Stasi sotto i riflettori, perché potrebbero diventare testimoni silenziosi ma fondamentali e rivelare cosa sia successo la sera prima della morte della ragazza. A seguire, Quarto Grado torna a parlare di Federica Torzullo, la donna di Anguillara Sabazia (Roma) scomparsa lo scorso 8 gennaio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

