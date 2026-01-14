La scomparsa di Federica Torzullo impiegata all’ufficio postale di Fiumicino | le indagini

La scomparsa di Federica Torzullo, impiegata all’ufficio postale di Fiumicino, è attualmente oggetto di indagini per omicidio. La donna, 41 anni, residente ad Anguillara Sabazia, è scomparsa giovedì 8 gennaio e da allora non si hanno più sue notizie. Le autorità stanno approfondendo le circostanze della sua sparizione nell’ambito di un’indagine in corso.

Roma, 14 gennaio 2026 – C'è un'indagine per omicidio sulla scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni, residente ad Anguillara Sabazia, di cui non si hanno più notizie da giovedì 8 gennaio. Il marito aveva presentato denuncia di scomparsa il 9 gennaio e da quel momento sono scattate ricerche a tappeto nella zona, con carabinieri e vigili del fuoco impegnati senza sosta. Nonostante le attività avviate immediatamente, al momento non risultano riscontri utili e non sono emerse tracce della donna. Indagine della Procura e casa sequestrata. La Procura di Civitavecchia ha aperto un'inchiesta e gli investigatori stanno seguendo tutte le piste, senza escludere alcuna ipotesi, dall'allontanamento volontario ad altri scenari.

