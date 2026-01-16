Quarto Grado stasera su Retequattro ancora Garlasco con i computer di Stasi e Poggi | i casi del 16 gennaio

Stasera su Retequattro, Quarto Grado torna a Garlasco con i casi del 16 gennaio. Gianluigi Nuzzi approfondisce le dinamiche legate ai computer di Stasi e Poggi, offrendo un'analisi accurata degli aspetti investigativi e delle novità emerse. La puntata si propone di esaminare con attenzione i dettagli di quei fatti, per fornire ai telespettatori un quadro chiaro e informativo sulla vicenda.

Gianluigi Nuzzi torna ancora a Garlasco, nella nuova puntata di Quarto Grado in onda venerdì 16 gennaio su Retequattro. Spazio anche alla sparizione di Federica Torzullo. Le anticipazioni della puntata di stasera. Venerdì 16 gennaio Quarto Grado torna in onda su Retequattro con una puntata che fornisce nuovi spunti di riflessione su due casi di cronaca che continuano a far discutere. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero guidano come sempre il pubblico tra aggiornamenti, analisi e approfondimenti, con l'obiettivo di fare chiarezza su vicende ancora dense di interrogativi. Si parte dalle novità sul caso Garlasco e il delitto di Chiara Poggi con il contenuto dei computer della vittima e di Alberto Stasi, a oggi unico condannato per la morte della ragazza.

