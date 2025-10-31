Quarto Grado stasera su Retequattro | l’orario del delitto di Garlasco e la perizia audio sul caso Paganelli

Nuovi elementi sull'omicidio di Chiara Poggi e focus sull'uccisione di Pierina Paganelli: i casi della puntata di questa sera di Quarto Grado, alle 21.30 su Retequattro. Quarto Grado torna stasera, venerdì 31 ottobre alle 21.30 su Retequattro, con una puntata a forte impronta investigativa. Al centro, due vicende che continuano a interrogare l'opinione pubblica: il delitto di Garlasco, da un lato, e l'omicidio di Pierina Paganelli a Rimini, dall'altro. La trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero mette in fila i nuovi tasselli delle due inchieste e apre il confronto tra testimoni, consulenti e familiari. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

