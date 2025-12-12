Quarto Grado stasera su Retequattro si torna a Garlasco | tutti i dubbi su Andrea Sempio

Stasera a Quarto Grado su Retequattro si torna a Garlasco, affrontando nuove ipotesi sull'omicidio di Chiara Poggi e approfondendo le tensioni attorno alla vicenda di Liliana Resinovich. Un’occasione per aggiornarsi sui casi irrisolti e le ultime novità giudiziarie, con testimonianze e analisi approfondite.

Nuove ipotesi sull'omicidio di Chiara Poggi e nuove tensioni sulla vicenda Liliana Resinovich: ecco cosa vedremo stasera a Quarto Grado, su Retequattro. Torna questa sera, venerdì 12 dicembre, l'appuntamento con Quarto Grado, il programma di Retequattro che ogni settimana riapre i cassetti della cronaca nera italiana. Alla conduzione ritroviamo come sempre la coppia formata da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, pronti anche questa volta a guidare il pubblico tra nuove piste sui casi che hanno sconvolto l'Italia, approfondimenti e pareri di esperti. Il caso Garlasco stasera a Quarto Grado: un puzzle che continua a cambiare forma Diciotto anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi, la vicenda di Garlasco continua a essere uno dei casi più discussi del Paese. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Quarto Grado, stasera su Retequattro si torna a Garlasco: tutti i dubbi su Andrea Sempio

