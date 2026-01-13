Quarta pista di Fiumicino sì alla riperimetrazione della Riserva

Il Consiglio comunale di Fiumicino ha approvato la riperimetrazione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, in relazione alle future prospettive di sviluppo dell’aeroporto “Leonardo da Vinci”. Questa decisione riguarda la quarta pista dell’aeroporto, con l’obiettivo di bilanciare tutela ambientale e esigenze di sviluppo infrastrutturale. La riperimetrazione rappresenta un passaggio importante nel processo di pianificazione territoriale della zona.

Fiumicino, 13 gennaio 2026 – Il Consiglio comunale di Fiumicino ha approvato la proposta di riperimetrazione del vincolo della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, nell’ambito del procedimento relativo alle prospettive di sviluppo dell’Aeroporto “Leonardo da Vinci”. Il Comune di Fiumicino, con il voto in Consiglio comunale, ribadisce il proprio impegno nella tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, culturale e agricolo del territorio, partecipando attivamente alla definizione di uno sviluppo aeroportuale compatibile con la salvaguardia dell’area protetta e con la crescita equilibrata della città. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Rocca pensa alla quarta pista all'aeroporto di Fiumicino Leggi anche: Fiumicino, Rocca: “La quarta pista, no a pregiudiziali ideologiche” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Quarta pista, ecco cosa prevede il progetto dell’aeroporto di Fiumicino - Dal parco archeologico alla riorganizzazione delle piste, passando per mobilità e riduzione dell’impatto acustico: i dettagli del progetto ... ilfaroonline.it

