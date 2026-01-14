Fiumicino approva la riperimetrazione della Riserva | via libera alla quarta pista dell’aeroporto

Il Consiglio comunale di Fiumicino ha approvato la riperimetrazione della Riserva naturale del Litorale Romano, consentendo la realizzazione della quarta pista dell’aeroporto Leonardo da Vinci. Questa decisione rappresenta un passo importante per lo sviluppo infrastrutturale locale, mantenendo comunque l’attenzione sulla tutela ambientale e sulla gestione sostenibile del territorio. La scelta incide sulle future attività dell’aeroporto e sulla conservazione dell’area naturale circostante.

Il Consiglio comunale di Fiumicino ha approvato la riperimetrazione della Riserva naturale statale del Litorale Romano, aprendo di fatto la strada alla realizzazione della quarta pista dell’aeroporto Leonardo da Vinci. La decisione segna un passaggio chiave nel piano di sviluppo dello scalo, sostenuto dall’amministrazione guidata dal sindaco Mario Baccini, e inserito nel programma di crescita sostenibile al 2046 presentato da Enac e Aeroporti di Roma. L’intervento riguarda complessivamente circa 267 ettari, di cui 150 attualmente inclusi all’interno dell’area protetta. La Riserva del Litorale Romano, che si estende per oltre 16 mila ettari e celebra quest’anno i trent’anni dalla sua istituzione, ricade per circa metà nel territorio comunale di Fiumicino. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

