Quanto è solido il regime iraniano?

Il regime iraniano si configura come un sistema progettato per la stabilità e la sopravvivenza, dotato di un apparato di sicurezza esteso e rigoroso. Tuttavia, nel tempo, sono emerse diverse vulnerabilità che mettono alla prova la sua tenuta, evidenziando le fragilità di un sistema autoritario complesso e radicato. Questo equilibrio precario determina gli sviluppi e le sfide future del paese.

Negli ultimi mesi l’Iran era spesso stato descritto come un paese debole e governato da un regime traballante: l’Asse della resistenza, cioè la rete delle sue alleanze costruita a livello internazionale, è stato smantellato in poco più di un anno; a giugno le forze armate del paese non sono riuscite a rispondere efficacemente ai bombardamenti di Israele e Stati Uniti contro i siti del programma nucleare; e l’economia iraniana è sempre più fragile e vicina al collasso. Allo stesso tempo, la repressione estremamente violenta delle proteste ha rafforzato l’immagine del regime iraniano come un sistema solido e brutale, che non si è fatto scrupoli a intimidire, spaventare e massacrare migliaia di persone, senza defezioni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

