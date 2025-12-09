Il regime iraniano minaccia i rifugiati politici in Italia
Il regime degli ayatollah continua a esportare oltre al terrorismo, anche la propria repressione ben oltre i confini dell'Iran. Anche l'Italia è oggi coinvolta in un'azione intimidatoria diretta del Ministero dell'Intelligence di Teheran contro rifugiati politici iraniani che sostengono apertamente i Mojahedin del Popolo e la Resistenza iraniana. Non si tratta di sospetti o accuse, ma di una r epressione mirata contro oppositori dichiarati, colpiti proprio per il loro impegno politico. L'offensiva si colloca in una fase di profonda crisi del potere iraniano. L'aumento delle proteste interne, il ricorso sempre più massiccio alle esecuzioni capitali e la crescente attività delle Unità della Resistenza in Iran hanno alimentato un clima di panico nei vertici del regime.
La repressione del regime iraniano si abbatte ancora una volta sulla società civile. Stavolta, a farne le spese due organizzatori di una maratona svoltasi venerdì sull'isola di Kish, arrestati dopo che sono comparse sui media e sui social le immagini di donne
Su #LaRagione di oggi, #28novembre: il personaggio Steve Witkoff; la questione del riarmo europeo; il timore infondato di #Meloni al Quirinale; i rampolli del regime iraniano invocano un cambiamento #laprima Vai su X
Minacce terroristiche del Ministero dell'Intelligence del regime degli ayatollah contro i sostenitori dei Mojahedin del Popolo e della Resistenza iraniana in Italia
