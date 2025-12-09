Il regime degli ayatollah continua a esportare oltre al terrorismo, anche la propria repressione ben oltre i confini dell’Iran. Anche l’Italia è oggi coinvolta in un’azione intimidatoria diretta del Ministero dell’Intelligence di Teheran contro rifugiati politici iraniani che sostengono apertamente i Mojahedin del Popolo e la Resistenza iraniana. Non si tratta di sospetti o accuse, ma di una r epressione mirata contro oppositori dichiarati, colpiti proprio per il loro impegno politico. L’offensiva si colloca in una fase di profonda crisi del potere iraniano. L’aumento delle proteste interne, il ricorso sempre più massiccio alle esecuzioni capitali e la crescente attività delle Unità della Resistenza in Iran hanno alimentato un clima di panico nei vertici del regime. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il regime iraniano minaccia i rifugiati politici in Italia